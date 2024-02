Gli puntano il coltello addosso e lo rapinano del portafogli

Rapina ad Abano nel cuore della notte. L'episodio è capitato a cavallo tra il 30 e il 31 gennaio in via Mazzini. Poco dopo mezzanotte un padovano di 35 anni che stava passeggiando in centro è stato avvicinato da tre sconosciuti che senza proferire parola gli hanno puntato addosso un coltello. Volevano soldi. Sono stati pochi secondi in cui la vittima in stato di choc non ha opposto alcuna resistenza. L'uomo, prima che la situazione potesse degenerare, gli ha consegnato il suo portafogli. A quel punto i banditi, paghi per il bottino, sono fuggiti a piedi per le strade del centro facendo perdere le proprie tracce.

I soccorsi

Il padovano, illeso, si è rifugiato nella hall dell'hotel Roma dove ha chiesto aiuto. In zona è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano. I militari dell'Arma dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno diramato le ricerche su tutta l'area, ma al momento chi ha agito è riuscito a defilarsi. Non si tratterebbe di professionisti. Questo dettaglio, oltre al magro bottino di un centinaio di euro, fa ipotizzare che i malviventi potrebbero a stretto giro tornare a colpire. Ecco perchè l'attività investigativa sta andando spedita per assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili.