Abano, senza permessi e non controllavano Green Pass: chiuso il Playboy club

«Gravi mancanze amministrative che mettono in evidenza una gestione di fatto riconducibile ad un esercizio pubblico piuttosto che a un circolo privato, mancato rispetto delle disposizioni relative ai controlli sul green pass per gli avventori». Con questa motivazione i carabinieri della compagnia di Abano Terme, coadiuvati dalla polizia locale, la notte tra il 12 e il 13 novembre, dopo un controllo, hanno chiuso il Playboy Club di Abano e multato il titolare. In precedenza, sempre per aver violato le disposizioni anti-covid e le restrizioni, lo stesso locale è stato chiuso altre due volte: a maggio e a novembre 2020.