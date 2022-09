Lavoratori in nero e irregolarità igienico sanitarie: stangato un albergo

Controlli a raffica dei carabinieri ieri sera, 27 settembre, nelle strutture ricettive termali. All'attività hanno partecipato i militari del Nucleo Antisofisticazione, i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i carabinieri della Compagnia di Abano.

Le irregolarità

In una struttura alberghiera di Abano Terme dalle verifiche effettuate dal Nil sono state riscontrate gravi violazioni amministrative relative alla presenza di tre lavoratori che prestavano servizio pur non essendo assunti. Questo ha comportato una sanzione di 2.500 euro con relativo provvedimento di sospensione dell'attività. Nella medesima struttura ricettiva il Nas ha portato alla luce l'assenza delle necessarie condizioni igieniche nelle cucine, contestando al titolare dell'attività una sanzione di mille euro.

Altri controlli

Nel corso del servizio, che ha visto i militari impegnati in attività di controllo del territorio nei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, sono stati monitorati i parchi urbani Chico Mendez e San Daniele di Abano Terme e il parco Monstar di Montegrotto Terme. Un'intensa attività ha riguardato anche la sicurezza stradale. I carabinieri della Compagnia di Abano, durante un controllo effettuato alla stazione di Monselice ha fermato tre ragazzi con in tasca 0,8 grammi di cocaina e un flacone di metadone. Sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori.

I numeri

Il servizio coordinato nel complesso ha consentito di identificare 83 persone, controllare 58 mezzi, elevare 6 sanzioni per violazione delle norme della circolazione stradale e ritirare una patente di guida.