Scatta il piano dell'Arma a difesa dello splendore dei Colli Euganei

Con l’arrivo della primavera e delle favorevoli condizioni climatiche, le località collinari comprese nel territorio ricadente nella Compagnia carabinieri di Abano Terme vengono prese d’assalto da migliaia di turisti, in particolar modo da motociclisti e ciclisti, provenienti dall’intera provincia di Padova e dalle città limitrofe. Al fine di garantire un adeguato contesto di sicurezza, i carabinieri della Compagnia di Abano Terme, nell’ambito degli ordinari servizi di prevenzione generale, hanno organizzato dei mirati servizi di controllo del territorio. Si tratta di un'attività particolarmente gradita anche dalle singole amministrazioni comunali che hanno a cuore la sicurezza delle magnifiche zone dei Colli.

Cosa succede

Oggi 23 marzo e domani, i militari saranno presenti con mezzi e uomini nelle principali realtà turistiche dei Colli. Questi servizi si ripeteranno anche nei prossimi fine settimana per tutto il periodo primaverile ed estivo. Grazie all'impiego di un consistente numero di militari, si procederà ad una massiccia copertura dell'area collinare dei Colli per tutto l'arco diurno. I comuni maggiormente interessati dall'attività saranno Teolo, Torreglia, Rovolon, Galzignano Terme, Arquà Petrarca e Cinto Euganeo, fornendo un servizio di vigilanza rafforzata nei punti di maggior afflusso di visitatori, in particolar modo nell’area dedicata ai pic-nic di Passo Fiorine. Per la circostanza, saranno impiegati militari forniti dai comandi interessati, coadiuvati da ulteriori unità provenienti dalle stazioni carabinieri limitrofe e dagli equipaggi del Radiomobile di Abano Terme. Stiamo parlando di una ventina di militari chiamati a garantire a tutti la possibilità di fruire del meraviglioso contesto dei Colli Euganei in tutta sicurezza.