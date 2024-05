Litiga con la compagna e la accoltella: la vittima si salva fuggendo in strada

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Abano Terme, unitamente ai colleghi della locale stazione, hanno arrestato per il reato di lesioni personali aggravate un 40enne cubano, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della serata del 30 aprile in via Flacco ad Abano Terme, quando è giunta al 112 una richiesta d’intervento da parte di alcuni passanti che hanno notato la donna in strada chiedere aiuto. La vittima un’italiana 46enne, è stata colpita al capo ed agli arti superiori con un coltello da cucina impugnato dallo straniero a seguito di una lite scaturita per futili motivi.

La cronaca

Riuscita a fuggire in strada, la donna è stata soccorsa da parte di personale del 118, mentre i carabinieri, immediatamente intervenuti sul luogo dell'emergenza, hanno fatto irruzione nell'abitazione, bloccando l’autore del reato. La vittima dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata visitata e medicata. Al termine degli accertamenti è stata giudicata guaribile in 20 giorni, mentre l'uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza del comando Compagnia Carabinieri di Abano Terme in attesa del rito direttissimo. Il coltello usato per commettere il reato la cui lama misura 25 centimetri è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice oggi 2 maggio ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa.