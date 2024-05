Abbracciava le sue vittime e puntualmente il Rolex spariva dal polso

Negli ambienti criminali era conosciuta come la "regina" dei Rolex. Grazie alla sua astuzia, riusciva infatti ad intercettare la persona giusta, conquistarne la fiducia e al momento giusto rubargli il prezioso orologio. Le sue vittime, tutte persone di una certa età, approcciate con eleganza e un pizzico di malizia, che di fatto mettevano

la vittima in una situazione di difficoltà. Almeno tre i casi che le vengono contestate. Grazie all'attività dell'Arma di Padova è stata identificata e resa inoffensiva. I carabinieri del Nucleo Investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Padova, all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno acquisito gravi indizi colpevolezza nei confronti di una donna 30enne di origini romene, senza fissa dimora, conosciuta alla giustizia, in relazione a tre furti aggravati commessi tra le province di Padova e Venezia, ai danni di altrettante anziane vittime, alle quali, con raggiri di vario genere, sulla pubblica via, sono stati asportati gli orologi “Rolex” che avevano al polso.

L'attività

Gli elementi investigativi acquisiti dai militari dell’Arma attraverso i riconoscimenti operati dalle persone offese, l’analisi dei numerosi sistemi di videosorveglianza e l’esame dei vari apparati di rilevazione delle targhe di veicoli in transito, hanno trovato riscontro nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Padova nei confronti dell’indagata.

I fatti contestati

Il 26 gennaio 2024, ad Abano Terme, furto di un orologio “Rolex” del valore di circa 4mila euro euro, ai danni di un pensionato 75enne, avvicinato in strada con la scusa di un saluto. Il 6 marzo 2024, a Mestre (Venezia), furto di un orologio “Rolex” del valore di circa 8mila euro, ai danni di un uomo 77enne, distratto con la scusa di un invito ad un incontro successivo. Infine, 7 marzo 2024, ad Este, furto di un orologio “Rolex” del valore di circa 10mila euro, asportato ad un commerciante 62enne, approcciato e abbracciato sulla pubblica via con vari espedienti, che di fatto distraevano la vittima.

La svolta

Nonostante le costanti e articolate ricerche dei carabinieri finalizzate al suo rintraccio, l’indagata è riuscita in un primo momento a far perdere le tracce, fino al pomeriggio di domenica 19 maggio quando sulla via Aurelia di Ladispoli (Roma), in occasione di un controllo alla circolazione stradale, la donna è stata identificata da personale del locale Commissariato di polizia, quindi tratta in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip padovano e

associata alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.