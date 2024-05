Rubano superalcolici al market, incastrati dalla vigilanza

Con tutta probabilità pensavano che fosse un gioco da ragazzi recuperare bottiglie di pregio a costo zero e poi fare festa alla salute dei responsabili del supermercato. Ma così non è andato e i ladri hanno concluso il loro pomeriggio in caserma, con una denuncia in tasca. I carabinieri della locale stazione di Abano hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso, un 23enne ed una 26enne residenti in provincia di Rovigo. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri 21 maggi presso il supermercato “Aliper” di Abano Terme, dove i due giovani, dopo essersi impossessati di quattro bottiglie di superalcolici occultandoli all’interno dello zaino, convinti di averla fatta franca, si sono diretti velocemente verso l’uscita.

L'attività

Scoperti dal direttore e da alcuni dipendenti i due sono stati fermati e invitati a consegnare la merce sottratta. È stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per identificare i due uomini e farsi consegnare la merce del valore complessivo di 108 euro. Quanto rinvenuto è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre per la coppia è scattata la denuncia in concorso in stato di libertà. I due indagati residenti in provincia di Rovigo dovranno ora rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Il fenomeno dei furti nei supermercati e nei centri commerciali è un fenomeno in continua espansione. Ecco perchè le singole catene commerciali stanno investendo parecchie risorse per cercare di azzerare le perdite.