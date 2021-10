Abbandona rifiuti per strada, una coppia invia le foto al Comune: 60enne multato

Ha abbandonato i rifiuti per strada pensando di non essere visto. E invece una coppia ha fotografato tutto e segnalato il fatto all’amministrazione comunale.

L’abbandono di rifiuti

Erano le 21.40 di lunedì 18 ottobre quando un uomo ha scaricato su via Da Vinci a San Martino di Lupari una quantità consistente di rifiuti. Poi è risalito in auto ed è scappato. Una coppia di residenti che passava di lì ha fatto delle foto e segnalato la situazione all’amministrazione comunale che ha fatto scattare gli accertamenti, tramite la polizia locale. Si tratta di un residente sulla sessantina che verrà multato. «Grazie alla documentazione fotografica fornita, al sistema di videosorveglianza e al rilievo della targa siamo riusciti a risalire al proprietario del veicolo, responsabile in solido – ha detto il comandante della polizia locale Andrea Corazza - Come in altre situazioni similari, il responsabile è del posto. Grazie al senso civico della cittadinanza si può mettere un freno a questi comportamenti». Dall’amministrazione comunale sottolineano che «nel territorio di San Martino di Lupari abbiamo la fortuna di avere tante persone che promuovono, con i fatti, la cultura del rispetto per l’ambiente, come il gruppo Puliamo San Martino, formato da volontari che si trovano ogni sabato. Grazie ai cittadini per la segnalazione, speriamo che la multa al responsabile dello scarico abusivo funga da deterrente per il futuro».