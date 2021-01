Abbandono selvaggio di rifiuti, una segnalazione anche a Selvazzano

A segnalarlo sono alcuni cittadini di Selvazzano che da qualche tempo verificano, lungo i canali che costeggiano via Rondinelle e via Vittorio Emanuele, a Selvazzano Dentro, la presenza di rifiuti, anche ingombranti

A segnalarlo sono alcuni cittadini di Selvazzano che da qualche tempo verificano, chi passeggiando col cane e chi rincasando dal lavoro, lungo i canali che costeggiano via Rondinelle e via Vittorio Emanuele, a Selvazzano Dentro la presenza di rifiuti, anche ingombranti. Gli stessi evidenziano non solo la presenza di plastica e materiale vario galleggiare sull'acqua ma anche materiale abbandonato fuori dal canale e sotto gli alberi.

Un lavandino, diversi sacchi pieni d'immondizia mimetizzati tra gli arbusti, un numero notevole di bottiglie di plastica e tanti piccole bombolette di gas da campeggio esaurite, sono esempi di quanto emerge dai canali. Uno scenario decisamente in contrasto con tutto quanto sta attorno, il verde della campagna veneta con vista sui colli euganei. Se qualche bottiglia può esserci finita perché trasportata nei canali dall'acqua alimentata dalle piogge di questi giorni, difficile fare lo stesso discorso per i sacchi lungo la strada perché pare più probabile siano stati abbandonati di proposito.