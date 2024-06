Sembra un'installazione artistica ma è materiale da smaltire

Sono frequenti le segnalazioni di rifiuti che vengono abbandonati soprattutto lungo le strade dei comuni, magari nei pressi di canali o di boscaglia. Una pessima abitudine che non smette comunque di essere diffusa nonostante multe e foto trappole. Ma in campagna, dove le case sono distanti l'una dall'altra, diventa più facile scaricare materiale da smaltire invece che andare alla discarica comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo è talmente che nel caso di via Rondinelle a Selvazzano, chi ha abbandonato i rifiuti all'entrata di un piccolo ma fitto boschetto, ha avuto il tempo di disporli in maniera tale da sembrare un'installazione artistica. Ci avrebbe probabilmente messo meno andando in discarica. Creatività a parte, ci sono copertoni e barattoli di latta, per lo più. Ma basta andare qualche passo più in là per vedere che quel posto è stato scelto anche da altri, magari meno creativi nel disporre ciò che volevano smaltire, che hanno abbandonato pezzi di metallo, bottiglie e altri rifiuti generici.