Abbatte palo della luce e finisce fuori strada: ferita una donna

Quando da poco è passata la mezzanotte i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Friburgo, per la fuoriuscita di un’auto, che dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica è finita nel fossato: nell'incidente è rimasta ferita una donna.

Intervento

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il mezzo stabilizzandolo ed estratto la conducente rimasta incastrata. La quale donna è stata immediatamente presa in cura dai sanitari del SUEM per poi essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.