Abbraccio fatale, derubata della collanina

E' accaduto sabato pomeriggio, 2 ottobre. Una signora è stata derubata della collana che indossava da una ragazza che dopo averla avvicinata l'ha abbracciata. Il fatto è accaduto in via Cordenons.

Abbraccio

Allertata, la volante della Polizia è intervenuta in via Cordenons, dove la donna, classe ‘34, ha raccontato di non si essersi accorta di nulla. Ha riferito agli agenti che è stata avvicinata da una ragazza che ha voluto abbracciarla per poi allontanarsi.