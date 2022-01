Abusano di alcool, finiscono al pronto soccorso

Dalla ore 21 circa del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio 2022 il Pronto Soccorso del Policlinico Abano, diretto da Marco Arboit, si è occupato di circa 30 pazienti, una quindicina di questi giunti con ambulanza.Una serata di superlavoro per gli operatori del reparto che hanno dovuto curare e assistere persone con le più diverse patologie tali da impegnare a ciclo continuo sia l'area rossa, per le problematiche più gravi, sia la verde, dove vengono accolti i codici cosiddetti "minori".

Alcool

Da segnalare il ricovero di due sedicenni per abuso di alcool, uno portato al Policlinico dall'ambulanza di Schiavonia e un altro dalla Croce Verde che lo ha soccorso e rinvenuto incosciente. I ragazzi sono stati dimessi dopo alcune ore e sono tornati a casa accompagnati dai loro genitori. Gli operatori del PS hanno dovuto gestire anche altri cinque giovani ubriachi e si sono dovuti occupare di pazienti con gravi problematiche respiratorie, dolore toracico, febbre e vomito a cui si sono aggiunte situazioni meno gravi per tutta la notte. Nella giornata del 31 dicembre il reparto ha avuto in carico complessivamente 79 pazienti.

Stato confusionale

Intenso anche il lavoro dell'ambulanza del Policlinico che fa servizio per il 118, che, tra l'altro, è uscita in codice rosso a mezzanotte e cinque minuti per soccorrere un ubriaco che ha poi rifiutato il ricovero e poi in codice giallo a mezzanotte e 37 minuti per una persona in stato confusionale. Anche questa non ha voluto essere portata in struttura per i controlli del caso. Da segnalare, che a partire da stamattina il mezzo è intervenuto per effettuare anche il trasporto di alcuni pazienti affetti da Covid-19, aggravatisi al domicilio, all'ospedale di Schiavonia.