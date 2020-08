In cinque dormivano abusivamente in un appartamento in ristrutturazione: denunciati

Stavano dormendo su due materassi adagiati a terra, in un appartamento in fase di ristrutturazione. Sorpresi dalla polizia, sono stati denunciati.

La vicenda

Nella mattinata di lunedì 3 agosto un operaio si è recato in una palazzina di via Manin per dei lavori di ristrutturazione all’interno di due appartamenti. E quando si è trovato di fronte la scena, ha chiamato il 113: cinque stranieri (privi di documenti) stavano dormendo per terra. Erano entrati scavalcando un terrazzino interno e forzando una finestra. Gli agenti hanno avvisato il proprietario degli appartamenti e hanno portato in Questura i cinque abusivi: sono stati denunciati per invasione di edifici e danneggiamento ed espulsi.