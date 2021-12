Accese le luminarie natalizie in Corso Vittorio Emanuele II

È arrivato ufficialmente il Natale anche in Corso Vittorio Emanuele II. Venerdì scorso, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa, ha acceso le luminarie che sono state installate grazie al progetto “Natale…in corso”, promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Confartigianato Imprese Padova.

«Credo sia prioritario, in questi mesi complicati per chi gestisce le botteghe e i laboratori artigiani del territorio, dare un segnale di ripresa e di normalità, proprio nel periodo natalizio – spiega Lino Fabbian, Presidente del Mandamento di Padova di Confartigianato. La nostra associazione ha voluto essere in prima linea, insieme al Comune, in un progetto di promozione di un’area centrale e storica della città».

«Dopo la nuova illuminazione a led sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele II, che ha reso più belli e sicuri i percorsi pedonali mettendo in risalto le tante attività che vi si affacciano, è la volta delle luminarie natalizie lungo il Corso – commenta l’assessore al Commercio e Attività produttive, Antonio Bressa – Abbiamo stanziato risorse e finanziato tutti i progetti presentati dalle associazioni di categoria del territorio per sostenere l’installazione di luminarie dei privati. Grazie, pertanto, a tutti i partner del Distretto del Commercio di Padova di aver condiviso con l'Amministrazione le tante iniziative volte a promuovere la città per vivere, insieme, il calore del Natale a Padova».