Prima lo insulta poi lo riempie di coltellate: un 35enne è stato arrestato per lesioni aggravate

Ha attirato con una scusa la vittima, l’ha trascinata nel suo appartamento e riempita di profonde coltellate. Un 35enne tunisino ha aggredito un connazionale di 32 anni di fronte alla fidanzata di quest’ultimo, di cui forse era invaghito.

L’aggressione

Erano le due e mezza della notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio quando è arrivata una chiamata alla sala operativa della Questura: una persona parlava di un’aggressione brutale. Gli agenti si sono recati in via Turazza e hanno trovato una scena da brividi: il sangue era ovunque e a terra giaceva un 32enne tunisino, ricoperto di tagli. L’uomo è stato portato in ospedale con un'emorragia alla gamba destra e ferite su tutto il corpo. A ridurlo in quel modo è stato un connazionale di 35 anni. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva visto arrivare il 32enne che stava andando dalla fidanzata al piano di sopra. Lo ha avvicinato sul pianerottolo e hanno iniziato a discutere, forse per motivi di gelosia. Poi il 35enne ha preso un coltello da cucina, lo ha trascinato in casa e lo ha colpito a più riprese di fronte agli occhi sgomenti della fidanzata della vittima e degli altri inquilini, che hanno dato l’allarme. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato un coltello con lama seghettata e un taglierino intriso di sangue, che sono stati sequestrati. Il 35enne è stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere, dato che aveva già diversi precedenti penali per spaccio e reati contro il patrimonio.