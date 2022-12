Accoltellamenti in corso del Popolo, fermato l'autore: è un 25enne

Nel video si vede l'uomo che, in evidente stato confusionale, cammina per strada brandendo il grosso coltello, venendo sfiorato da bus e tram

Tiene banco in città l'episodio occorso intorno alle ore 18 di ieri, mercoledì 14 dicembre, quando un uomo di origini nordafricane ha seminato il panico in Corso del Popolo, agitando una mannaia con cui ha ferito due connazionali, che peraltro conosceva. Nel video si vede l'uomo che, in evidente stato confusionale, cammina per strada brandendo il grosso coltello, venendo sfiorato da bus e tram.

Denuncia

La svolta nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre: le immediate indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Padova hanno consentito di rintracciare e identificare il soggetto che ieri sera in corso del Popolo brandiva un coltello. Si tratta di un tunisino di 25 anni che risiede a Padova con la moglie italiana di 23 anni, che è la donna che si vede nel video, mentre la terza persona del filmato è un minorenne tunisino, anch’esso identificato, che dopo i fatti si è allontanato dal posto. Il 25enne che brandiva il coltello è stato denunciato per lesioni personali aggravate, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i motivi di quanto accaduto.

Elena Cappellini

Non ci sta Elena Cappellini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia: «Non accetto più di vedere queste scene nella nostra città, è inaccettabile che i miei concittadini abbiano paura durante il loro rientro a casa dopo una giornata di lavoro e che le persone per bene debbano subire l’insicurezza territoriale ormai nota da anni. La stazione è in mano ai criminali e l’area circostante a Corso del Popolo la considero extraterritoriale, completamente fuori controllo. L’Amministrazione si vanta che Padova sia migliorata di due posizioni nella graduatoria della vivibilità? La realtà dei fatti è visibilmente un’altra. Chiedo immediata azione governativa del primo cittadino e dell’assessore competente».

Eleonora Mosco

Dello stesso tenore le parole di Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in consiglio comunale: «Anche oggi grandi annunci di Giordani sulla sicurezza in città. Ma intanto la realtà è ben altra: poco fa in Corso del Popolo un uomo ha cercato di accoltellare la moglie e come vedete, urla in mezzo alla strada con un coltello enorme. I residenti, i Padovani, turisti, meritano normalità e serenità. Non paura a tutte le ore».