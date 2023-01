Maxi-rissa con accoltellamento in pieno centro storico: due giovani feriti

Un pestaggio brutale, con due feriti: attimi di grande paura nella tarda serata di sabato 7 gennaio in pieno centro storico a Padova, con una maxi-rissa in cui hanno avuto la peggio un 16enne e un 23enne di origini tunisine, finiti in ospedale.

I fatti

È successo poco dopo la mezzanotte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio tra Galleria Tito Livio e via Roma: come riportato da "Il Gazzettino" non è ancora chiarissima la dinamica dell'accaduto, ma sta di fatto che tutto è partito da un alterco nato nel sottoportico della chiesa dei Servi. La situazione è ben presto degenerata: dalle parole si è passati ai fatti, con la massa di giovani coinvolti (ancora da stabilire se come parte attiva o come spettatori) che si sono pian piano spostati verso Galleria Tito Livio, dove è spuntato un coltello. Sul pavimento della galleria sono rimaste macchie di sangue e i due giovani, curati dal Suem 118: uno è arrivato in ospedale con ferite da taglio, l'altro con contusioni alla testa e al torace. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.