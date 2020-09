Dalle parole ai fatti: 39enne accoltellato davanti all'hotel, è in fin di vita

Una lite violenta, con finale drammatico: un 39enne tunisino senza fissa dimora è ricoverato in fin di vita all'ospedale di Padova dopo un accoltellamento.

I fatti

Teatro dell'accaduto via del Pescarotto, davanti all'hotel B&B, dove i carabinieri del Norm di Padova sono arrivati insieme ai sanitari del Suem 118 per soccorrere l'uomo che, in seguito a una violenta lite con un connazionale, è stato pugnalato più volte con un'arma da taglio. Il nordafricano si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.