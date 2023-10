Accoltellato alla gamba da un gruppo di ragazzi: 24enne finisce all'ospedale

Poteva avere conseguenze decisamente più serie l'episodio relativo all'accoltellamento di un 24enne di origini tunisine a Padova.

I fatti

È successo dopo le ore 23 di ieri, sabato 14 ottobre, in via Buonarroti: le Volanti della Questura di Padova sono intervenute in seguito alla segnalazione di una persona ferita in strada. Una volta sul posto gli agenti hanno accertato, grazie anche alla presenza di alcuni testimoni, che poco prima 6 o 7 ragazzi, alcuni di probabile origine nordafricana, hanno aggredito il giovane ferendolo ad una gamba con un coltello, arma che non è stata ancora ritrovata. La vittima, al momento, non ha riferito nulla in merito ai fatti: si tratta, come detto, di un 24enne di origini tunisine residente in città, il quale è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso e, durante la notte appena trascorsa, è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni