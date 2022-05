Accoltellata alla schiena in casa, indagano i carabinieri: la donna è in ospedale

Una coltellata alla schiena. Questa l'ipotesi riguardo la ferita riportata da una donna di 52 anni che ora si trova in ospedale.

Il fatto

Intorno alle 12 di martedì 10 maggio i carabinieri della sezione radiomobile di Padova si sono recati presso l'abitazione di una donna. Era ferita alla schiena, forse una ferita da coltello. La 52enne è stata portata all'ospedale dove i medici l'hanno sottoposta a intervento chirurgico. Sembra non sia in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando e nel pomeriggio hanno portato una persona in caserma.

Notizia in aggiornamento