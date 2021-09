Il Bo acquisisce due edifici della Fondazione Irpea: il polo Beato Pellegrino è ora completo

Il Bo ha acquistato due palazzi della Fondazione Irpea andando così a completare il quadrilatero di via Beato Pellegrino.

L’acquisizione

È stata completata l’acquisizione di due stabili con la consegna delle chiavi lunedì 27 settembre. L’Università di Padova ha comprato per 2,8 milioni di euro Palazzo Lombardo Miglioranza e Casa Vinicio Dalla Vecchia. I due palazzi vanno a completare il polo delle Scienze sociali di via Beato Pellegrino. «Sono 2.500 metri quadri sui quali già parte della biblioteca si affacciava – spiega Francesca Da Porto, prorettrice all’Edilizia e alla sicurezza del Bo – Dovremo fare dei lavori di adattamento perché prima i due edifici erano destinati a residenza per studenti e lavoratori. Per la prossima primavera le prime funzioni potranno partire». Diventerà la sede del Centro diritti umani dell’Ateneo. «Con il denaro raccolto potremo completare il centro per disabili che stiamo costruendo a Camposampiero» fa sapere Armando Gennaro, presidente della Fondazione Irpea.