Adl Cobas porta in Prefettura il caso dei lavoratori di BusItalia

Una delegazione di lavoratori di Busitalia, accompagnati dai delegati di Adl Cobas, ha dato vita a un presidio, durante la mattinata di venerdì 25 febbraio, per mettere in evidenza, in questa giornata di sciopero nazionale del trasporto pubblico, di fronte alla Prefettura. L'occasione anche per essere ricevuti dal vicario del Prefetto, il quale ha ascoltato quelle che sono le vertenze dei lavoratori.

Stipendi

Luca Dall'Agnol di Adl Cobas spiega quelle che sono le problematiche che vanno assolutamente risolte: «Lavoratori che sostengono dei turni di lavoro pesanti, con bassa retribuzione, anche se raffrontata ad altre aziende, come Actv ad esempio. Infatti c'è una fuga di autisti che preferiscono andare da altre parti. Poi Busitalia impone anche la "disponibilità", una reperibilità mascherata che non può essere accettabile, perché condiziona anche il tempo libero dei lavoratori». La questione salariale è comunque centrale: «Con i rincari delle bollette stipendi già bassi vengono erosi irrimediabilmente». Ecco cosa è stato chiesto alla Prefettura: «E' indispensabile aprire un tavolo per risolvere una volta per tutte questi problemi. Sono anni ormai che questa situazione si trascina, va risolta una volta per tutte».