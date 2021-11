Sedicenne sorpreso a spacciare alla fermata dell'autobus: denunciato

Aveva tutto l’occorrente per spacciare: il bilancino, materiale per il confezionamento, la marijuana. Un 16enne di Mestrino è stato denunciato.

Il fatto

Nella serata di domenica 14 novembre i carabinieri della stazione di Mestrino hanno notato un 16enne del posto alla fermata dell’autobus. Sembrava nervoso e in attesa di qualcuno così i militari hanno deciso di controllare. Addosso aveva mezzo grammo di marijuana ma a casa ne aveva altri 38 grammi oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in contanti. L’adolescente è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.