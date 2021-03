Addio ad Adriano Baezzato: barcaro e fabbro, grande amico e anima del Muba di Battaglia

Il museo civico della navigazione fluviale di Battaglia Terme, con profondo dolore, dà la notizia della scomparsa di Adriano Baezzato, 85 anni, ricoverato da giorni in terapia intensiva a causa di complicazioni legate al Covid-19.

Adriano Baezzato

Figlio di un barcaro, ex fabbro presso lo Squero Nicoletti di Padova, grande amico e anima del Museo, non perdeva occasione per raccontare allo staff e ai visitatori del Muba i suoi aneddoti e le sue esperienze.

Le condoglianze e il ricordo

Il museo della navigazione fluviale porge le sue più sentite condoglianze alla moglie Evelina, i figli e la famiglia tutta, e desidera ricordare il caro Adriano condividendo il contributo di Maurizio Ulliana, presidente dell'Associazione TVB gestore del Museo, e l'intervista inedita che Adriano Baezzato aveva gentilmente rilasciato nel gennaio 2021, presente nel sito www.museonavigazione.eu.

I racconti

Per chi volesse riascoltare, o ascoltare per la prima volta, i racconti sulla vita di bordo e nello squero, sono presenti dei video racconti di Adriano sul canale YouTube istituzionale "Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme".