Atterraggio con vento forte a Thiene, morto un paracadutista

Non ce l'ha fatta il paracatudista padovano che, attorno alle 12 di oggi, 30 marzo, ha avuto un incidente nel vicentino. Massimo Galletti era un paracadutista esperto e sorvolava l'aeroporto “Ferrarin” di Rozzampia, frazione di Thiene. Verso le 12 un operatore del campo di volo ha dato l'allarme al 118 per soccorrere il 64enne, residente a Selvazzano Dentro, rimasto infortunato dopo un'atterraggio di fortuna col paracadute, dovuto a una manovra non riuscita. L'uomo, forse a causa del forte vento, non ha centrato l'obbiettivo prefissato sul campo di atterraggio ed è finito in un terreno agricolo adiacente alla base dello scalo thienese.

I soccorsi

Sul posto è arrivato il personale dell'aeroporto per i primi soccorsi e poi un'ambulanza del Suem e i carabinieri per i rilievi. I sanitari del 118, viste le condizioni dell'infortunato, hanno deciso di chiamare l'elisoccorso. Il 64enne è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Le sue condizioni però sono apparse subito gravi, anche a causa delle fratture multiple, tanto da causarne il decesso poche ore dopo.