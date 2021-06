Elezioni al Bo, l'affluenza alle 11.30 è più alta rispetto alla stessa ora del primo turno

In sfida ci sono Daniela Mapelli, Patrizia Marzaro e Marina Santi: per vincere serve la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto

Mercoledì 16 giugno le urne elettroniche sono tornate ad aprirsi per il secondo turno dell’elezione della futura rettrice del Bo. L’affluenza alle 11.30 è già più alta rispetto allo stesso orario del primo turno del 14 giugno.

L’affluenza alle 11.30

Alle 11.30 di mercoledì 16 giugno ha votato il 70,33% tra docenti e ricercatori (63,63% al primo turno), il 54,48% del personale tecnico-amministrativo (43,06% al primo turno), il 60,53% dei rappresentanti degli studenti (55,5% al primo turno), il 24,41% tra dottorandi e assegnisti (17,11% al primo turno) e il 13,42% degli specializzandi (4,36% al primo turno). In sfida ci sono Daniela Mapelli, Patrizia Marzaro e Marina Santi: per vincere serve la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessuna delle tre la raggiunga si andrà al ballottaggio venerdì 18 giugno tra le due candidate più votate.