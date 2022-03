Affresco di Pendini restaurato in Questura

L’affresco, richiamando la grande tradizione trecentesca, presenta una visione della città con figure poste in primo piano e a sua difesa donne e uomini della Polizia. Importante anche per dimensioni, l'affresco è delle dimensioni di 6,90 metri per 3,20 metri

Durante la mattinata di mercoledì 9 marzo, alle ore 12, è stato presentato il lavoro di restauro del pregevole affresco che decora una sala della Questura, realizzato nel 1966 dall’artista padovano Fulvio Pendini (Padova, 1907-1975). All’evento presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, il figlio di Fulvio Pendini, la restauratrice d’arte Monica Vial ed i rappresentanti dell’ASPIAG SERVICE srl che con la loro generosità hanno reso possibile il finanziamento del restauro. L’affresco, richiamando la grande tradizione trecentesca, presenta una visione della città con figure poste in primo piano e a sua difesa donne e uomini della Polizia. Importante anche per dimensioni, l'affresco è delle dimensioni di 6,90 metri per 3,20 metri. Come ha sottolineato il Questore, l'affresco è stato maltrattato per anni, fino a quando non si è deciso che questa preziosa opera doveva tornare al vecchio splendore. L’affresco restaurato di Fulvio Pendini potrà essere visitato dalla cittadinanza, previo appuntamento, mandando una mail all’indirizzo questura.segreteria.pd@poliziadistato.it