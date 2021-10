Agente morto in moto, martedì i funerali con il contributo del Comune

Saranno celebrati martedì 19 ottobre alle 15 al Duomo di Chioggia i funerali di Massimo Boscolo, l'agente della polizia locale deceduto a causa di un incidente stradale in moto mentre era in servizio alla Mandria. La stessa mattina però è previsto un momento anche sul sagrato della basilica di Santa Giustina, dove l'amministrazione, tutto il corpo dei vigili e i reparti speciali dei motociclisti delle forze dell'ordine, potranno salutare l'agente che ha perso la vita ad appena 34 anni.

Contributo

Nel frattempo la giunta ha deciso di donare un contributo straordinario di 5 mila euro alla famiglia di Massimo per partecipare alle spese dei funerali, non perché non se lo possano permettere, ma come messaggio di vicinanza della comunità. Anche i dipendenti comunali stanno raccogliendo fondi, che i genitori del ragazzo hanno già deciso di donare poi in beneficenza. «Ritenuto opportuno come amministrazione sostenere la famiglia con un contributo che supporti le spese legate all’evento luttuoso, non potendo compensare in altro modo la perdita umana, segnale di attenzione del datore di lavoro al valore della vita e al dolore della famiglia» la motivazione ufficiale sottoscritta sulla delibera di giunta, trattandosi a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro.