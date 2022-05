Vigilante Mondialpol estrae e punta la pistola contro un passante in bici

Un fatto davvero grave è avvenuto questa mattinata, giovedì 26 maggio, nei pressi della rotonda dell'Arcella all'altezza del cavalcavia Borgomagno. Un addetto alla sicurezza di Mondialpol, che aveva parcheggiato il mezzo sulle strisce pedonali impedendo il passaggio di pedoni a biciclette, ha risposto al rimbrotto di un passante estraendo e puntandogli la pistola contro.

Alla scena hanno assistito incredule diverse persone, tra cui il consigliere comunale Nereo Tiso, che con fermezza e coraggio è intervenuto cercando di calmare gli animi. «Un fatto grave - racconta il consigliere - .Non si può estrarre la pistola e puntarla contro cittadini inermi. Il signore che stava attraversando con la bici, che ha solo fatto notare che il passaggio fosse ostruito, aveva due seggiolini. Questo ci dice che è sicuramente padre di bambini piccoli. Le armi non sono mai la soluzione neppure in guerra, figuriamoci nella nostra città. Ho subito avvertito Mondialpol, si sono detti dispiaciuti e che valuteranno che provvedimenti prendere. Io sono arrivato proprio quando stava rimettendo la pistola nella fondina».

Richiamati da noi di PadovaOggi, da Mondialpol negano che il fatto sia accaduto. Anzi, dal centralino di Padova hanno fatto addirittura sottintendere che stessimo inventandoci tutto. Oltre al consigliere Nereo Tiso, hanno assistito alla scena anche delle lavoratrici e delle sindacaliste di Adl Cobas che hanno ripreso la parte finale della scena. L'arma però l'hanno vista tutti. Il fatto è accaduto proprio di fronte la sede di Adl Cobas all'Arcella. Il passante è un cittadino di origine africana, l'addetto mentre gli puntava contro la pistola lo ha anche apostrofato con epiteti fortemente razzisti.