Agenti denunciati per abuso d'ufficio, lesioni e calunnia: la Procura chiede l'archiviazione

«Vederlo scritto contro ignoti mentre noi avevamo indicato dei soggetti precisi, lascia un po' perplessi». E' il parere dell'avvocato Pierpaolo Casale, collega dell'altra legale della famiglia, l'avvocata Cristina Bissacco. Oggi hanno ricevuto la notifica che il Pm Roberto D'Angelo ha fatto richiesta di archiviazione per la querela presentata contro due agenti di Polizia per per abuso d'ufficio, lesione aggravate e calunnia.

La vicenda

La vicenda ha per sfortunato protagonista un diciassettenne padovano che la sera del 16 dicembre, poco dopo mezzanotte, è stato fermato da degli agenti di polizia in borghese. Il ragazzo, con doppio cappuccio in testa e in sella alla sua bici è stato fermato dagli agenti.Per il ragazzo, in modo brutalmente violento, senza farsi riconoscere come agenti, per la Questura in maniera lecita e legittima. Sarebbe stato scambiato per un pusher. La famiglia fa denuncia mentre lo stesso ragazzo a febbraio ha dovuto presentarsi al tribunale dei minori di Venezia per rispondere al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oggi questa novità che arriva dalla Procura, con la richiesta di archiviazione per i due agenti.

Notifica

«Abbiamo venti giorni per far copia del fascicolo e opporci, cosa che ovviamente faremo. Certo che il tempo trascorso tra la presentazione della querela e la decisione del Pm che è di oggi, 23 marzo, lascia un po' perplessi». L'avvocato fa riferimento alle tempistiche, rapidissime. «Non sappiamo che attività è stata fatta, siamo curiosi di vederla. E a fronte di quello poi valuteremo il da farsi. C'è la volontà di opporsi, ho già parlato con la collega e su questo siamo d'accordo. Noi abbiamo ricevuto solo la notifica, non possiamo esprimere un giudizio preciso». Nella notifica è scritto che la denuncia è contro ignoti. «Noi abbiamo indicato le persone. Non posso giudicare fino a che non leggo il fascicolo il perché il Pm ha fatto questa scelta. Ma aspettiamo di leggere le carte».