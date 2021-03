Ospedale: boom di accessi Covid nell'ultima settimana, ricoverati anche due bambini

Continua a crescere la pressione sugli ospedali con i ricoveri di pazienti positivi al virus che anche in quest'ultima settimana sono aumentati ulteriormente. A tracciare il bilancio è stato martedì mattina il direttore generale Giuseppe Dal Ben durante una breve diretta Facebook.

Bambini ricoverati

«Nell'ultima settimana si sono registrati oltre 1000 casi di nuove positività. Il quadro è molto complesso ma abbiamo risposto a tutte le necessità della nostra comunità. La media di accessi nei pronto soccorso di positivi è di 40 casi con punte il 21 e il 22 marzo di oltre 50. Di questi ne viene ricoverato circa 1/4. Almeno 33 degenti sono persone adulte. Sette casi riguardano il pronto soccorso pediatrico dove abbiamo avuto 2 ricoveri per sintomatologia il 19 e il 22 marzo (è la prima volta in questa ondata, ndr). Attualmente i ricoverati sono 188 con balzo avanti di una ventina di persone negli ultimi 7 giorni: di queste 106 sono in area medica con età media 68 anni e 41 in terapia intensiva con età media 66,7 anni. Ci sono anche due pazienti positivi in ginecologia».

Il quadro

«Il quadro ci fa sottolineare la necessità di un appello molto forte alle persone perché rispettino le misure di prevenzione che già tutti conosciamo. La provincia di Padova è quella maggiormente interessata dalla presenza del Coronavirus quindi evitiamo assembramenti. Stiamo seguendo anche 8 casi di pazienti curati con monoclonali a cui se ne aggiungeranno altri 3 a breve».

