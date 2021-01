Vaccini: nel Padovano inoculate oltre 12mila dosi. La campagna prosegue

Sono 12.109 le dosi di vaccino iniettate finora nel Padovano da fine dicembre, quando è ufficialmente iniziata la campagna vaccinale per contrastare il Covid-19.

La divisione

Nello specifico l'Ulss 6 Euganea, che gestisce tutti gli ospedali della provincia, ha inoculato 8.980 vaccini, l'Azienda Ospedaliera, che ha competenza sul Policlinico di via Giustiniani e sul Sant'Antonio in città, ha somministrato 2694 dosi, mentre allo Iov ne sono somministrate 435, compresa la sede di Castelfranco Veneto. In tutta la regione sinora sono state inoculati 68.504 vaccini: il 100% della prima tranche e il 75,9% della seconda fornitura. In Italia complessivamente sono state somministrate 589.798, di cui l'11,6% in Veneto.