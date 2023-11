Aggredisce un uomo per rubargli lo smartphone, arrestato

Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata. Nella giornata di martedì 31 ottobre infattu il giovane, di origini nigeriane, ha avvicinato lungo via Vigonovese un uomo, lo ha aggredito e gli ha strappato con violenza dalle mani il cellulare mettendosi poi in fuga. L'uomo, ancora sotto shock, ha chiesto aiuto ad un passante che ha immediatamente chiamato i carabinieri riportando l'accaduto.

I carabinieri, tempestivamente intervenuti sul posto, grazie alla descrizione fisica fornita dalla vittima sono riusciti a rintracciare il 24enne, che è residente a Vigonovo. Dopo la perquisizione lo hanno trovato in possesso del telefono rubato poco prima. E' così scattato l'arresto. Lo smartphone è invece tonrato nelle mani del proprietario.