Aggredita in Prato della Valle troupe di Telenuovo

Oggi, venerdì 18 agosto, nei pressi di Prato della Valle: durante la realizzazione di un servizio per il telegiornale di Padova, una troupe di Telenuovo è stata aggredita da due passanti.

Alberto Locatelli, collaboratore dell'emittente ed un collega operatore del TG Padova, è stato violentemente aggredito da due persone hanno reagito prima con insulti quindi con calci e pugni. E’ intervenuta la Polizia per accertare l’identità degli aggressori: giornalista e cameraman di Telenuovo sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Padova. La troupe era un Prato della Valle dove stava chiedendo pareri a cittadini e turisti riguardo l'installazione dei nuovi semafori intelligenti installati dopo Ferragosto.

Erano proprio nei pressi di uno dei due semafori quando il giornalista ha fermato come fa di solito una persona per chiedergli un'opinione e gli è stato risposto che non volevano essere ripresi. Locatelli ha spiegato che non era un problema e che avrebbe cancellato il pezzo in cui si vedono loro. Ma non è bastato e i due, uomini di mezza età con spiccato accento romano hanno aggredito Locatelli e il collega, addirittura con un oggetto recuperato da terra usato come mazza.

Un fatto davvero grave, immediatamente sono arrivate le parole di vicinanza dell'ordine dei giornalisti e di tante autorità. Il presidente della Regione Luca Zaia ha così commentato :«Alla troupe di Telenuovo rivolgo gli auguri di pronta guarigione, ringraziandoli per il lavoro che svolgono quotidianamente e per seguire con attenzione e costanza le novità dei nostri territori. Se l’informazione locale sta crescendo è sicuramente anche grazie al loro contributo. Episodi simili non trovano alcuna giustificazione. La libertà di informazione e di critica è un diritto insopprimibile dei giornalisti e come tale va garantito – ha sottolineato il Presidente - Il confronto è il sale della democrazia, ma non deve mai sfociare in odio o in episodi violenti, come quello accaduto oggi a Padova. Solo un giornalismo plurale e di qualità può contribuire al racconto di fatti di interesse pubblico. Rivolgo ai giornalisti di Telenuovo la mia vicinanza e il mio pensiero».