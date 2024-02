Aggrediti militanti del Catai e Potere al Popolo: «Fascisti che appendevano manifesti sulle Foibe»

«Aggressione fascista a Padova: pestati una ragazza e due ragazzi». La denuncia arriva dai militanti di Potere al Popolo e Spazio Catai, che poi raccontano l'episodio. «Giovedì sera, in via Barbarigo, alcuni attivisti e attiviste dello Spazio Catai e di Potere al Popolo sono stati aggrediti da un gruppo di fascisti che stava affiggendo manifesti sulle foibe. Una ragazza e due ragazzi sono stati presi a pugni e calci anche una volta a terra, e si sono dovuti recare al pronto soccorso per lesioni al volto e un trauma cranico - raccontano - . Episodi come questo non sono nuovi a Padova e accadono sempre più spesso nel nostro paese. La responsabilità è anche di un contesto politico tollerante, per non dire connivente, con gruppi neofascisti e che ha pienamente legittimato questi nostalgici delle pratiche squadriste. Si pensi ai saluti romani di Acca Larentia, solo uno tra i tanti esempi. La cosiddetta "giornata del ricordo" è parte di questa legittimazione, che è anche istituzionale e mediatica».

Il corteo

«Non possiamo permettere che si verifichino aggressioni e intimidazioni come quella di giovedì sera, né che qualcuno non sia al sicuro nelle strade della nostra città - chiudono - .Per questo invitiamo tutta la città ad un corteo antifascista, venerdì 9 febbraio, con ritrovo alle 18 in piazza Garibaldi»