Litigano per il parcheggio, 41enne aggredisce una coppia con un'ascia

Lo ha aggredito con un’ascia. Per un parcheggio all’esterno di un ristorante. Questo il motivo scatenante della lite costata una denuncia all’aggressore.

Il fatto

Erano le dieci della sera di mercoledì 11 agosto quando due uomini hanno cominciato a litigare per il parcheggio all’esterno del ristorante Da Nino di Santa Giustina in Colle. Uno dei due, un 41enne romeno residente in paese, si è alterato al punto da prendere un ascia e cominciare a brandirla contro la coppia con cui stava litigando, un 30enne di Olbia (Sassari) e una 29enne di Vedelago (Treviso), entrambi romeni. Il 30enne ha cercato di bloccare l’aggressore e nella colluttazione è rimasto ferito al polso sinistro. A mettere ordine sono stati i carabinieri che hanno sequestrato l’ascia e denunciato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere il 41enne.