Picchiato da un passeggero che non voleva mettere la mascherina: nuova aggressione a un autista

Tutto in pochi attimi: nuova aggressione ai danni di un autista di Busitalia, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche ricevendo una prognosi di sette giorni.

I fatti

Il tutto è accaduto sul bus extraurbano che da Padova porta a Bassano del Grappa: come riporta "Il Gazzettino", alla fermata di Cusinati di Tezze sul Brenta (al confine con il Vicentino) l'autista ha aperto le porte per far salire due giovani di origini straniere, e uno di questi non indossava la mascherina. Il conducente lo ha quindi invitato a rispettare le regole, ma non si aspettava certo una reazione simile: il giovane ha infatti sollevato di peso l'autista sbattendolo con violenza sul volante per poi andarsene tranquillamente. L'autista ha quindi chiamato i soccorsi, facendosi medicare: le forze dell'ordine indagano per risalire al responsabile dell'aggressione.