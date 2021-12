Colpisce una donna in strada con un bastone di legno: 30enne denunciato

Ha colpito una donna al fianco con un bastone di legno. I passanti hanno chiamato la polizia e accompagnato la vittima all’ospedale.

L’aggressione

Mercoledì 29 dicembre un 30enne pachistano stava camminando nei dintorni della Fiera con in mano un lungo bastone di legno. Ad un certo punto, lungo via Tommaseo, ha incrociato una donna di 45 anni di origine dominicana che passeggiava sola. L’ha raggiunta e l’ha colpita con forza a un fianco con il bastone. Poi si è allontanato. I passanti hanno chiamato la polizia e accompagnato la poveretta all’ospedale, dove i medici hanno dato una prognosi di 3 giorni. Gli agenti del Commissariato Stanga hanno presto individuato l’aggressore e lo hanno accompagnato in questura: non ha precedenti e tutti i documenti sono in regola. È stato denunciato per lesioni aggravate e poi è stato trasferito in ospedale per un consulto psichiatrico.