Presi a calci e pugni da tre giovani mentre sono seduti sul muretto: aggressione-choc in centro

Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona daranno con ogni probabilità un grande aiuto per le indagini. E per trovare gli autori dell'ennesima aggressione-choc in piazza Duomo a Padova.

I fatti

Nella notte del 19 giugno, infatti, due ragazzi di 24 e 25 anni residenti a Padova sono stati aggrediti mentre si trovavano seduti sul muretto antistante la piazza (sotto al porticato) e presi a calci e pugni da tre sconosciuti, verosimilmente di etnia nordafricana, che si sono poi dileguati nelle vie limitrofe. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri del Norm di Padova: il 25enne è stato portato all'ospedale e tenuto in osservazione.