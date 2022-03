Picchia la fidanzata e quando arrivano i carabinieri si avventa su di loro: 25enne denunciato

Ha aggredito la compagna e quando i carabinieri sono arrivati per soccorrerla, il giovane si è scagliato anche contro di loro.

Il fatto

Era la sera di sabato 19 marzo quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Abano Terme sono intervenuti per un’aggressione. Un 25enne di Rovolon ha picchiato la sua fidanzata e i militari sono accorsi per fermarlo. Ma quando si sono avvicinati, il giovane si è scagliato contro di loro a suon di calci e pugni. Ha spintonato uno dei carabinieri facendolo cadere a terra e procurandogli lievi lesioni. Alla fine, comunque, è stato bloccato e la mattina seguente sono state ultimate le pratiche per la denuncia nei suoi confronti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La notte precedente ad essere presi di mira sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Piove di Sacco: sono stati chiamati perché in piazza Matteotti c’era una coppia, lei 23 anni, lui 29, palesemente ubriachi che disturbavano i residenti. Il 29enne, per evitare il controllo, ha insultato i carabinieri e per questo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. La coppia è stata inoltre sanzionata per ubriachezza.