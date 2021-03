Detenuto prende a pugni quattro agenti di polizia penitenziaria: nuova aggressione al Due Palazzi

Nel pomeriggio di sabato 27 marzo nel carcere di Padova un detenuto di origini nordafricane, già noto per minacce e altre aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria, ha preso a pugni due sovrintendenti e due agenti

I fatti

A darne notizia è l'Uspp (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria): stando alla ricostruzione il detenuto avrebbe voluto parlare di problematiche personali con la sorveglianza del carcere, ma ha usato tale scusa per poi scagliarsi contro le quattro unità della polizia penitenziaria costringendole a fare ricorso alle cure sanitarie all'ospedale di Padova. Dichiara Onofrio Bellini, segretario provinciale Uspp: «Purtroppo in tutti gli istituti penitenziari italiani e nello specifico in quelli del Triveneto proseguono le aggressioni ingiustificate. Da tempo sottolineiamo ed evidenziamo queste criticità connesse al servizio di sorveglianza dinamica. A questi episodi va aggiunto il maggior carico di lavoro che viene richiesto a tutto il personale».