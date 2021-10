Aggredisce passanti e clienti del bar, uno finisce in ospedale: 31enne arrestato

I clienti del bar, i passanti, i carabinieri. Un 31enne completamente ubriaco ha aggredito chiunque gli capitasse a tiro. E per questo è stato arrestato.

L’arresto

Era la notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre. Un 31enne di Este, completamente ubriaco, ha aggredito alcuni clienti del bar “Stella” di piazza Armando Diaz a Solesino e quando finalmente è uscito dal locale, mentre qualcuno chiamava i carabinieri, l’uomo se l’è presa con alcuni automobilisti che passavano di lì in quel momento. Una violenza indiscriminata tanto che uno dei clienti del bar è finito al pronto soccorso di Schiavonia: 7 giorni di prognosi, lesioni multiple e trauma cranico. I carabinieri, anche loro aggrediti, hanno bloccato e arrestato il 31enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura perché in auto aveva un grammo di marijuana. Il tribunale ha disposto per lui l’obbligo di firma.