Lo accoltellano al petto per rubargli i soldi: l'aggressione in città

Lo hanno avvicinato e senza proferire parola lo hanno accoltellato: è caccia ai due sconosciuti che nella tarda serata di domenica 22 agosto hanno aggredito un 45enne tunisino senza fissa dimora.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Guido Reni a Padova: l'uomo si trovava all'esterno di un kebab quando all'improvviso due persone (presumibilmente suoi connazionali) si sono posizionate davanti a lui. Tutto è accaduto in un attimo: uno dei due sconosciuti ha ferito il 45enne con un fendente al petto, e dopo avergli sottratto i 240 euro che aveva in tasca i due malviventi sono fuggiti a gambe levate lungo le strade adiacenti. Il tunisino è stato quindi trasportato all'ospedale di Padova, medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni, mentre sul luogo dell'accaduto si sono precipitati i carabinieri del Normi di Padova per i rilievi del caso.