Senza biglietto, prende a calci e pugni i controllori: 31enne arrestato per resistenza

Calci, pugni, il tentativo di fuga. Pizzicato senza biglietto sull’autobus ha fatto davvero di tutto per non farsi fare la multa e arrestare.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 28 gennaio due controllori stavano verificando i biglietti dei passeggeri su un mezzo della linea 3. Ad un certo punto, mentre transitavano in via Orlandini, si sono trovati di fronte un 31enne nigeriano che ha detto di non averlo. Mentre uno dei controllori prendeva il blocchetto delle multe, il passeggero ha cominciato ad agitarsi. All’arrivo dei carabinieri ha preso a calci e pugni i controllori cercando di scappare, tanto che uno dei controllori è stato ferito al braccio sinistro e ha dovuto recarsi al pronto soccorso. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico uficiale.