Picchia il direttore del supermercato e i carabinieri, fermato col taser 32enne senza tetto

Il direttore del supermercato Coop di Via della Pace ha chiesto l’intervento dei carabinieri poiché un uomo da lui conosciuto, che già in passato aveva asportato merce dal negozio, stava riempiendo il carrello di salumi e formaggi. Quando i militari sono arrivati, si sono trovati a dover gestire una situazione di emergenza. L’uomo, del tutto fuori controllo, aveva nel frattempo aggredito il direttore lanciandogli addosso ogni tipo di genere alimentare e gli scaffali stessi. L’intervento dei militari, inizialmente, non ha sortito effetti sull’esagitato, che si è avventato anche contro di loro ed ingaggiando una violenta colluttazione. Al fine di evitare il peggio, i Carabinieri lo hanno infine fermato utilizzando la pistola elettrica taser. L’uomo, 32enne, originario della Romania, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e per rapina impropria, all’interno del carrellino, infatti, vi erano prodotti del valore complessivo di 740 euro restituiti al legittimo proprietario.