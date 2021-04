Abbandonata in piazza con una ferita al volto: è caccia all’aggressore, fuggito in monopattino

Ad intervenire in piazza Pertini a Padova la volante della polizia: la donna è stata poi accompagnata in ospedale

Una donna con una ferita lacero-contusa al volto e un uomo fuggito in monopattino elettrico: questi i protagonisti di un’aggressione avvenuta nella tarda mattinata di sabato 10 aprile a Padova.

I fatti

È circa mezzogiorno quando una volante della polizia accorre in piazza Pertini, dove gli agenti trovano una donna di 27 anni di origini nigeriane in evidente stato di agitazione e con una vistosa ferita sul volto. Prima di essere portata in ospedale dal personale del Suem 118 per le cure del caso la donna ha ricostruito l’accaduto, dicendo di essere stata aggredita senza motivo da un connazionale di nome James poi fuggito su un monopattino elettrico. Le ricerche della polizia nella zona hanno dato esito negativo, ma le indagini proseguono.