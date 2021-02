Sedicenne aggredisce con violenza i genitori e viene arrestato dai carabinieri

Un 16enne ha aggredito i genitori con violenza, probabilmente dopo aver bevuto una certa quantità di alcol. I carabinieri lo hanno arrestato.

Il fatto

Nella tarda serata di lunedì 15 febbraio i carabinieri di Mestrino sono dovuti intervenire in un’abitazione di Veggiano. Un 16enne sembrava ubriaco e ha aggredito i propri genitori con una tale violenza da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Quando ha visto arrivare i militari, il giovane ha cercato di fuggire e anche quando gli sono state messe le manette ai polsi non si è calmato. Ora si trova all’istituto penale per minori di Treviso, accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.