Molestano una ragazza, il fidanzato la difende e lo pestano: denunciati in due

Due minorenni sono stati denunciati per lesioni per aver picchiato un 19enne intervenuto in difesa della fidanzata: i due giovani hanno espresso apprezzamenti molto pesanti a carattere sessuale

Hanno fatto apprezzamenti nei confronti di una ragazza, il fidanzato l’ha difesa ed è stato picchiato. I due aggressori sono stati rintracciati e denunciati.

Il fatto

Giovedì 17 giugno i carabinieri della stazione di Albignasego hanno messo la parola fine su un’aggressione ai danni di un 19enne. Sono stati denunciati per lesioni volontarie in concorso un 17enne moldavo residente ad Albignasego e un 16enne di Maserà di Padova, già finiti nel mirino delle forze dell’ordine per aver rotto il lunotto di un’auto, sempre ad Albignasego. I fatti in questione risalgono al 2 giugno. Nel quartiere San Lorenzo del comune alle porte di Padova i due avevano avvicinato una ragazza che se ne stava seduta con il fidanzato, un 19enne di Bussolengo (Verona). Avevano iniziato a fare apprezzamenti anche pesanti, di carattere sessuale, e il 19enne è intervenuto in difesa della giovane nel tentativo di allontanare i due ragazzi molesti. I due lo hanno aggredito, facendolo finire al pronto soccorso dove i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in 3 giorni.