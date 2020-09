Aggressione omofoba per un bacio a due ragazzi in centro: indagini dei carabinieri

Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sul pestaggio avvenuto venerdì sera sotto il Municipio dove due ragazzi omosessuali e un loro amico etero sono stati picchiati dopo essersi dati un bacio. I militari avrebbero già le prime immagini delle telecamere di sicurezza dell’area che potrebbero aiutare a dare un nome e un volto al manipolo di picchiatori.

Pugni e calci

La storia è ormai nota: venerdì sera Marlon Landolfo (21 anni di Mestre) e Mattias Fascina (26 anni di Padova) stavano camminando insieme a un gruppo di ragazzi quando hanno avuto un diverbio all’altezza di via VIII Febbraio con un altro manipolo di giovani composto da tre maschi e due femmine. A scatenare la violenza sarebbe stata una battuta dopo un bacio che si sono scambiati Marlon e Mattias. Entrambi sarebbero stati presi a pugni mentre Giacomo, un terzo amico è stato colpito con una bottiglia di vetro in testa. Dopo la rissa sono intervenuti gli agenti della locale in servizio in comune e i carabinieri. Gli aggressori sono scappati verso piazza delle Erbe, mentre Marlon, Mattias e Giacono sono finiti in pronto soccorso con prognosi di qualche giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco

Sull’aggressione si è espresso anche il sindaco Sergio Giordani che ha sottolineato come Padova sia “Una città libera che non tollera prevaricazioni. Bisogna impegnarsi a ogni livello per combattere ogni discriminazione e forma di violenza anche con adeguati strumenti normativi.